Vasco bate o Vitória, volta a vencer após cinco rodadas e sai da zona de rebaixamento no Brasileirão

O Vasco ampliou logo na sequência, aos dez minutos. Payet levantou para Vegetti. O centroavante se jogou e completou para o gol: 2 a 0. Aos 24, Sforza cobrou falta e acertou o travessão.

O Vitória quase diminuiu com Iury Castilho, que entrou no segundo tempo. Após bola levantada para a área, a zaga do Vasco não cortou. O atacante, então, emendou, mas acertou o travessão. O Gigante da Colina respondeu no minuto seguinte. Adson deu bom passe para David, que parou em Lucas Arcanjo. O goleiro do Vitória trabalhou novamente aos 31 minutos, em finalização de fora da área de Galdames.

O clube baiano conseguiu diminuir aos 43 minutos. Iury Castilho apareceu livre na área e completou, após rebote de Léo Jardim em chute de Jean Mota, outra alteração do Vitória. Aos 46 minutos, Camutanga se estranhou com Praxedes, que entrou no segundo tempo, e foi expulso. Ele deixou o braço e acertou o rosto do jogador do clube carioca. O Vasco ficou com o triunfo e se recuperou no Campeonato Brasileiro.

FICHA TÉCNICA