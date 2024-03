Al Hilal vence nas quartas da Champions da Ásia e fica a uma vitória de recorde

O Al Hilal ganhou do Al Ittihad por 2 a o pela ida das quartas de finais da Champions League da Ásia, nesta terça-feira, em casa. Além de sair em vantagem, o time de Jorge Jesus está perto de igualar o recorde mundial de vitórias seguidas.

Agora, a equipe tem 26 triunfos consecutivos e está a um jogo de empatar a sequência do The New Saints, do País de Gales.

Agora, os times voltam a se enfrentar no próximo dia 12, às 16h (de Brasília), no King Abdullah Sports City. Antes, os times têm compromissos pela liga saudita.