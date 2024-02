Com carências no elenco, Corinthians se movimenta no mercado da bola em meio à crise

A Gazeta Esportiva apurou que a ideia da diretoria do Corinthians é chegar ao Brasileirão com o elenco pronto. Para o Estadual, o clube tem até o dia 16 de fevereiro para inscrever novos jogadores na lista A. Depois disso, caso o Timão se classifique para o mata-mata, poderá substituir até quatro atletas da lista original até 15 de março.

Com a derrota por 1 a 0 para o Santos, o Corinthians chegou ao quinto revés seguido no Campeonato Paulista. A equipe é a lanterna do grupo C, com três pontos, e está na penúltima colocação do Estadual na tabela geral.

