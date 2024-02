Corinthians pode terminar rodada na lanterna do Paulistão; veja cenário

Após a derrota por 1 a 0 diante do Santos, ontem (7), na Vila Belmiro, o Corinthians pode terminar a sexta rodada do Paulistão na lanterna da competição. Quarto colocado do Grupo C, o time alvinegro dormiu na penúltima colocação geral, com três pontos.

O que aconteceu

O Santo André é o lanterna do Grupo A e da classificação geral, com dois pontos, mas tem um jogo a menos que o Corinthians. A equipe do ABC paulista entra em campo pela sexta rodada hoje (8), às 19h (de Brasília), quando visita o Mirassol.

A vitória ou o empate do Mirassol contra o Santo André interessam para o torcedor corintiano. O time do ABC ultrapassa o Corinthians se vencer.