Corinthians admite que meta é fugir do rebaixamento após metade do Paulista

O Corinthians vem de cinco derrotas seguidas e tem a segunda pior campanha do Estadual, abrindo a zona de rebaixamento. O clube do Parque São Jorge é o último do Grupo C, com apenas três pontos, e tem saldo de cinco gols negativos.

A situação ainda pode piorar: o time periga até virar o lanterna geral. Para isso, o Santo André só precisa empatar com o Mirassol, hoje, para ultrapassar o Corinthians pelo critério de desempate.

O auxiliar frisou que o elenco está "indignado" com a má fase e que o desafio é blindar os jogadores da pressão. Segundo ele, o ano "mal começou" e os atletas estão "o tempo todo com a faca no pescoço".

Não tem tempo de respirar, de treinar. Psicológico é complicado, o tempo todo com a faca no pescoço. O ano nem começou e já estamos com cinco derrotas, e brigando para não cair no Paulista. Atleta é ser humano, sente a pressão também. Nosso maior desafio é blindar esses atletas. Não esconder o sentimento de indignação, todos do vestiário ficaram indignados com a derrota, não merecíamos, mas tem que transformar em motivação para dar resposta no domingo Kosloski, em entrevista coletiva

Reação urgente