Corinthians fecha com mais três patrocinadores para a Copinha; veja

O Corinthians oficializou, hoje (3), acordo com mais três patrocinadores que vão estampar a camisa do time na Copinha de 2024, além das três marcas que já patrocinavam a equipe — a Wega também fechou para o torneio.

A Xbri será a patrocinadora máster, enquanto a Ezze ficará nas omoplatas, a Wega no esterno e a Tele Sena na parte das costas superior. Os Filhos do Terrão já contavam com a BMG nas mangas, a Matrix na barra frontal e o Colégio Amorim na barra traseira.

Maior vencedor da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Timão vai em busca do seu 11º título. Neste ano, o torneio se estende do dia 2 a 25 de janeiro, data do aniversário da capital paulista.