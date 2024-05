Romário fica no banco e vê filho entrar em vitória do América pela Segunda Divisão carioca

Romário começou o jogo deste sábado como jogador de futebol no banco em vitória do América-RJ contra o Petrópolis por 2 a 0 pela Segunda Divisão carioca. O clube é presidido pelo também senador.

O América não joga a Série A do Carioca desde 2016 - disputou a seletiva em 2021, mas não avançou. O time iniciou neste sábado a campanha para tentar voltar à primeira divisão.

Aos 8 minutos, Fabrício cobrou a falta na entrada da área e a bola passou perto do gol, na primeira boa oportunidade no jogo.

Logo depois, aos 12, o América avançou em velocidade, e a bola chegou para Digão pelo lado direito. O jogador do América cruzou rasteiro na área, mas a defesa do Petrópolis cortou o perigo.

Aos 18, após boa troca de passes, André tocou para Digão entre os zagueiros na entrada da área. O camisa 8 bateu na saída do goleiro e marcou para o America: 1 a 0.

Perto dos 33, Dayverson chutou cruzado pelo lado direito da área. O goleiro do Petrópolis espalmou a bola. Na sobra, André chutou para fora.

No segundo tempo, Romário seguiu no banco de reservas. A expectativa era de que o camisa 11 entrasse em campo na reta final do jogo.

O Petrópolis ficava no ataque, mas não conseguia ameaçar o America. Aos 12, Sibito cruzou pelo lado esquerdo da área e a bola parou nas mãos do goleiro André, que fez a defesa com facilidade.

Até os 30 minutos, o América já tinha feito três mudanças - e ainda tinha direito a fazer duas trocas no jogo. Romário e Romarinho seguiam no banco de reservas.

Aos 39, saiu o segundo gol do América. André recebeu com liberdade na direita da área, chutou cruzado e fez o segundo do América.

Logo depois, Romarinho entrou no lugar de André. O América chegou a cinco substituições na partida. Romário não pôde mais entrar em campo. Não foi desta vez que o Baixinho reestreou.