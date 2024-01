"Ter investimento na base sempre é muito produtivo para o clube, visto que pode render frutos em um futuro próximo, e para a marca, que estará exposta na camisa de uma das principais equipes do país. O Corinthians é um time de massa e levará grande visibilidade para a companhia", afirmou Fábio Wolff, sócio-diretor da Wolff Sports, agência que intermediou o acordo entre as partes.



O Corinthians está no grupo 10 da Copinha e jogará a primeira fase na cidade de Marília, no interior de São Paulo. Além dos donos da casa, o Timão vai enfrentar Ji Paraná-RO e Bangu-RJ na etapa inicial do torneio.