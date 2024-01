Caiçara deixa o Santos e acerta com o Santo André para a disputa do Paulistão

Júnior Caiçara será reforço do Santo André em 2024. O lateral direito, que estava no o Santos, assinou com o Ramalhão até o final do Campeonato Paulista.

"O Santo André acertou o retorno do lateral-direito Júnior Caiçara, de 34 anos, para a disputa do Paulistão. Junior chega ao Ramalhão após defender o Santos no Brasileirão. O lateral ainda tem passagens por Schalke 04, Ludogorets e Basaksehir", escreveu o time paulista no X.