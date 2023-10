José Roberto Guimarães é o novo coordenador técnico das seleções femininas de vôlei

"Tenho uma relação forte com a base, sempre tive preocupação com essa área. É primordial investir cada vez mais para termos talentos aparecendo frequentemente. Só assim teremos uma formação técnica melhor, maior qualidade de fundamentos e a possibilidade de intercâmbio com outras seleções. Essa é uma preocupação que a CBV tem tido e que pretendemos fomentar cada vez mais. Esse ano já conversei muito com os treinadores da base. Fizemos algumas escolhas em relação à preparação das seleções que foram benéficas para conseguirmos a medalha de bronze no Mundial sub-21, por exemplo", emendou o treinador.

Jorge Bichara, diretor técnico da CBV, explicou a decisão que levou José Roberto Guimarães à nova função. "O cargo de coordenador técnico foi criado para reforçar a integração entre as equipes adultas e de base, que já vinha sendo desenvolvida pela CBV. Em setembro, o Bernardinho assumiu o posto no masculino e agora tivemos o sim de José Roberto Guimarães no feminino. São dois dos maiores técnicos da história do voleibol mundial, talentos que fazem a diferença no desenvolvimento de qualquer projeto. O objetivo é realizar um trabalho conjunto entre os times adultos e de base, pensando não apenas nos Jogos de Paris 2024, mas também nos dois ciclos olímpicos seguintes", avisou.