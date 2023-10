Douglas Luiz marca duas vezes, Aston Villa goleia West Ham e cola no City

Na cobrança, o homem do jogo Douglas Luiz bateu firme no meio do gol, marcou seu segundo do jogo e ampliou a vantagem dos mandantes.

No entanto, o West Ham diminuiu logo em seguida com Bowen.

O camisa 20 finalizou da ponta da área e contou com desvio para matar o goleiro Emiliano Martínez e colocar fogo no jogo.

A partir daí, o West Ham foi para cima e esboçou uma forte pressão para cima de seu adversário em busca do empate.

A entrada do ganês Mohammed Kudus foi vital para essa produção ofensiva que não estava acontecendo até aqui na partida.

Porém, com as linhas avançadas, o Villa saiu em contra-ataque com lançamento perfeito do meia McGinn para Watkins.