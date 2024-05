Fora de casa, Londrina ganha do ABC e conhece sua primeira vitória pela Série C do Brasileiro

?? VITÓRIA DO TUBA!!! Com um gol de Daniel Amorim e um gol contra, o #Tubarão vence o ABC por 2 a 0, no Frasqueirão, em Natal-RN, pela 4ª rodada da Série C!#ABCxLEC | 0X2#VamosPraCimaTubarão pic.twitter.com/GhIa4G8ju1

Pela quinta rodada da Série C, o Londrina volta aos gramados, no próximo domingo, às 16h30 (de Brasília), para encarar o São Bernardo. A partida será no Estádio do Café. Por sua vez, o ABC, no mesmo dia, às 19h, visita o Ferroviário, no Estádio Presidente Vargas.

Aos 34 minutos da etapa inicial, o ABC desperdiçou uma chance de inaugurar o marcador, uma vez que Jenison perdeu uma penalidade máxima.

O Londrina, portanto, abriu o placar nos acréscimos do primeiro tempo, aos 46 minutos. Daniel Amorim não desperdiçou sua cobrança de pênalti e mandou a bola para o fundo das redes.