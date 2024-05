Avaí vence o Coritiba na Ressacada e sai da zona de rebaixamento na Série B do Brasileiro

??? Confira o gol marcado pelo volante Zé Ricardo, pelas nossas lentes exclusivas!#DaIlhaÉsOLeão#PraCimaComARacaToda#SejaSocio



Pela quinta rodada da Série B do Brasileirão, na terça-feira (14), o Avaí recebe, na Ressacada, o CRB, às 19h (de Brasília). Já o Coritiba, no mesmo dia, às 21h30, recebe, no Couto Pereira, o Guarani.

O gol do Avaí saiu aos 40 minutos da etapa complementar. Jean Lucas fez bela jogada individual e tocou para Zé Ricardo. O jogador, que recebeu fora da área, finalizou de perna esquerda e a bola desviou na defesa, matando Pedro Morisco e balançando as redes.