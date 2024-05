Abel comanda último treino do Palmeiras antes de jogo contra o Athletico-PR; veja provável escalação

O Palmeiras finalizou na tarde deste sábado a preparação para o duelo contra o Athletico-PR, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 16 horas (de Brasília) deste domingo na Arena Barueri. A renda desta partida será destinada às pessoas atingidas por enchentes no Rio Grande do Sul.

Na Academia de Futebol, o técnico Abel Ferreira comandou trabalhos táticos e técnicos, com aprimoramento de jogadas específicas, cruzamentos e finalizações, além de promover um recreativo.

O Verdão ganhou nova baixa para o compromisso contra o Furacão. O volante Aníbal Moreno sofreu um trauma no olho direito no duelo pela Libertadores no meio de semana e virou desfalque. O camisa 5 realizou tratamento com o Núcleo de Saúde e Performance.