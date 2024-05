João Schmidt reconhece que Santos não fez bom jogo contra o Amazonas e destaca dificuldade da Série B

O Santos foi derrotado pelo Amazonas por 1 a 0 na tarde deste sábado e conheceu o primeiro revés na Série B do Campeonato Brasileiro. Ênio marcou o único gol do jogo válido pela quarta rodada que aconteceu na Arena da Amazônia. O volante João Schmidt reconheceu que o Peixe não fez bom jogo e destacou a dificuldade da competição.

"Não fizemos uma boa partida. Foi um jogo difícil, na casa deles, um clima em que eles estão mais acostumados. Não é desculpa, acho que não fizemos bom jogo. Que sirva de aprendizado para ver onde estamos errando para que possamos melhorar e fazer bom jogo contra a Ponte. Já sabíamos que a Série B era difícil por mais que tivemos três vitórias, é jogo após jogo. Jogos difícil em lugares longe um do outro, com clima diferente. Já sabíamos da dificuldade. Agora é concentrar para que possamos fazer um bom jogo contra a Ponte", disse em zona mista.

A equipe comandada por Fábio Carille vinha de três vitórias consecutivas (sobre Paysandu, Avaí e Guarani) e liderava o torneio. Enquanto do outro lado, o Amazonas ainda não tinha vencido na competição e tinha apenas um ponto. Com o revés, o Peixe caiu para o terceiro lugar, com nove pontos, a três de distância do Sport, que assumiu a ponta da tabela.