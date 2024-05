Vila Nova vence o Cuiabá nos pênaltis e vai para a decisão da Copa Verde

O jogo

O Cuiabá dominou toda a primeira etapa e foi para o intervalo vencendo por 3 a 0. Aos 23 minutos, Lucas Fernandes abriu o placar. Aos 29, Pitta tocou na saída do goleiro e ampliou. Aos 36, Allyson subiu mais alto que todo mundo no escanteio e fez o terceiro. O ritmo não diminuiu no segundo tempo e, aos 16 minutos, Pitta recebeu livre de marcação e marcou mais uma vez.

Entretanto, aos 26, Juan Christian diminuiu para o Vila Nova e colocou novamente os goianos no páreo. Aos 35, João Lucas chutou rasteiro e fez o segundo do Tigrão, empatando o agregado do confronto em 4 a 4 e levando a decisão para os pênaltis.

Nas cobranças, o Vila Nova venceu por 4 a 2. Bruno Alves e Ramon desperdiçaram para o Cuiabá. Eric perdeu para os goianos.