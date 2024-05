Inter de Limeira vence o Água Santa e mantém 100% de aproveitamento pela Série D

Neste sábado, no Estádio Major Levy Sobrinho, em Limeira (SP), pela terceira rodada da fase de grupos da Série D do Campeonato Brasileiro, a Inter de Limeira venceu o Água Santa por 1 a 0. O gol foi marcado por Guilherme Mariano, no começo do duelo.

Agora, com nove pontos e 100% de aproveitamento, a Inter de Limeira permanece na liderança do Grupo A7. Já o Água Santa, que conheceu sua primeira derrota, continua com seis pontos e ocupa a terceira posição do grupo.