Apresentação do técnico Tite no Flamengo já tem data marcada; confira

O Flamengo definiu nesta sexta-feira a data da apresentação oficial do técnico Tite. O treinador vai conceder sua primeira entrevista coletiva na próxima terça-feira, no Ninho do Urubu.

O clube carioca anunciou a contratação de Tite neste início da semana. Desde então, o comandante vem trabalhando com o elenco para a sequência do Campeonato Brasileiro.

O treinador afirmou que o objetivo do Flamengo é se classificar para a próxima Libertadores, contudo, não descartou o sonho do título brasileiro.