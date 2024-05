Palestino x Flamengo: onde assistir e horário do jogo pela Libertadores

Palestino, do Chile, e Flamengo se enfrentam hoje (7), às 21h, no Francisco Rumoroso, pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores.

A partida terá transmissão pela ESPN, na TV fechada, e pelo Star+, no streaming. O Placar UOL também acompanha em tempo real.

O Rubro-Negro não terá Arrascaeta. O clube informou que o meia "seguirá o processo de recuperação no CT Ninho do Urubu" e não estará com a delegação no Chile.