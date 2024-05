Pressionado, Flamengo pega Palestino e mira evitar crise na Libertadores

As recentes atuações da equipe não agradaram. O triunfo simples sobre o Amazonas, pela Copa do Brasil, por exemplo, não foi o suficiente para sanar as reclamações das arquibancadas.

As vaias se repetiram após o empate com o Red Bull Bragantino. O Flamengo arrancou o empate por 1 a 1 no segundo tempo. O treinador tentou um esquema diferente, com quatro volantes e Bruno Henrique e Pedro na frente, mas viu a equipe não encaixar e mudou ainda antes do intervalo.

Tite disse respeitar as vaias da torcida. "Como eu trabalho a situação emocional? Ela é de respeito ao torcedor. Sempre foi e vai continuar sendo. Porque quando o time não está produzindo, fico quieto. É o mesmo que aplaude e fica feliz quando é campeão e vence clássico. Isso é maturidade, é consciência da atividade", disse, após vitória na última quarta-feira.

Sem Arrascaeta, de novo

O Flamengo não terá o meia Arrascaeta, de novo. O uruguaio permaneceu no Rio de Janeiro, em "processo de recuperação no CT Ninho do Urubu" e não estará à disposição para o jogo de hoje.

O camisa 14 participou de dois jogos na competição. Ele atuou contra Millonarios e Palestino, e também foi desfalque contra o Bolívar, na altitude. Na ocasião, o Rubro-Negro também poupou Allan, Léo Pereira, Varela, Ayrton Lucas, Erick e Pedro.