Arrascaeta desfalca o Flamengo contra o Palestino pela Libertadores

Na noite deste domingo (5), o Flamengo confirmou o desfalque do meia Arrascaeta para o jogo contra o Palestino-CHI, na terça-feira (7), pela quarta rodada da Libertadores. Ele até integrou a delegação no começo da viagem e havia a expectativa de que pudesse ficar à disposição de Tite, mas não será relacionado para o duelo.

O uruguaio seguirá o processo de recuperação no CT do Ninho do Urubu. Com uma lesão na coxa, o jogador não entra em campo desde a derrota para o Botafogo por 2 a 0, pelo Brasileirão, no dia 28 de abril.

Por outro lado, o Flamengo deve ter o retorno de Everton Cebolinha, recuperado de uma lesão na panturrilha direita. O ponta pode voltar a atuar, o que não acontece desde a vitória frente ao São Paulo por 2 a 1, pelo Campeonato Brasileiro, no dia 17 de abril.