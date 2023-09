Último segundo jogo da final no Morumbi teve final feliz para o São Paulo; relembre

De olho na conquista do título inédito da Copa do Brasil, o São Paulo tem a vantagem construída na ida e o apoio da torcida como trunfo para conquistar o objetivo. Além disso, na última vez que o Tricolor disputou o segundo jogo da final no Morumbi, a história teve um final feliz.

Na ocasião, o time comandado por Crespo decidiu o Campeonato Paulista 2021 contra o Palmeiras. Após empate em 0 a 0, no Allianz Parque, a equipe voltou a celebrar um título após nove anos de jejum.

Contando com desvio de Felipe Melo, Luan abriu o placar para o São Paulo. Depois, na reta final da partida, Luciano decretou a vitória para o clube do Morumbi.