Inglaterra se recupera de tropeço e vence fácil Escócia em amistoso

Os gols de Inglaterra e Escócia

A Inglaterra abriu o placar aos 32 minutos do primeiro tempo. Após jogada pela direita e boa troca de passes, Walker arriscou chute cruzado de dentro da área. A bola encontrou o pé de Phil Foden no meio do caminho e morreu no fundo da rede.

Três minutos mais tarde, o lance aconteceu do outro lado, pela esquerda. Em outra jogada coletiva, iniciada por Bellingham, Foden tentou o cruzamento, mal afastado pela defesa da Escócia. Assim, a bola sobrou com o camisa 10 inglês, que chutou forte para ampliar a vantagem no marcador.

Na volta do intervalo, a seleção escocesa conseguiu descontar. Após contra-ataque puxado pelo centro, Robertson recebeu na direita, carregou e mandou cruzado. O azarado Harry Maguire tentou interceptar, mas acabou mandando contra o próprio gol ao colocar o pé no meio do caminho.

Por fim, o maior artilheiro história da seleção inglesa sacramentou a vitória dos Três Leões. Aos 36 minutos da etapa complementar, Harry Kane recebeu passe preciso de Bellingham e finalizou para anotar o 3 a 1.