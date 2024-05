Racha na diretoria do Flamengo gera mudanças no departamento de futebol

Cacau ainda faz o "meio de campo" em alguns assuntos relacionados à logística dos jogos. A presença em eventos como arbitral, por exemplo, não vai mais acontecer.

A mudança ocorre em meio ao chumbo trocado entre ele e Marcos Braz. O vice de Futebol já havia vetado o diretor em viagens do elenco e outras agendas. O clima passou a ser insustentável.

No último domingo, houve "alfinetadas" nas redes sociais. Braz ironizou o fato de a rodada do Brasil no último fim de semana não ter jogo às 11h. Cacau foi indagado por um torcedor, e respondeu que, neste momento, reclamações sobre calendário não teriam efeito.

A pré-candidatura de Cotta à Câmara pegou Braz de surpresa, e não foi bem digerida pelo vice de futebol e por outros dirigentes. Braz teme perder votos com o eleitorado rubro-negro tendo um concorrente interno na disputa por uma cadeira no legislativo.

Neste cenário, quem se fortaleceu foi Diogo Lemos, integrante do conselho de futebol. Ele é quem representará o Flamengo nos arbitrais a partir de agora, com participações pontuais de Marcos Braz.

Em lados opostos na política

Cotta se lançou como pré-candidato a vereador pelo MDB. O dirigente postou um vídeo oficializando o fato ao lado do vice-governador, Thiago Pampolha; do secretário de Transportes, Washington Reis; e do deputado estadual Rosenverg Reis.