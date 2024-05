Presidente do Juventude pede pausa no Brasileiro: 'Foco é ajudar população'

'Duas a três rodadas de paralisação no Brasileirão': "Nós no Juventude não fizemos nenhuma movimentação política, mas externamos a necessidade de parar o campeonato, até porque senão a gente não consegue nem se organizar, ter o mínimo foco no futebol. Os atletas estão pensando mais em ajudar quem está precisando do que treinar da forma que é possível. Juntos, os clubes gaúchos, vamos formar uma frente tentando paralisar temporariamente o campeonato até porque a gente sabe que daqui a pouco vamos ter que voltar, vamos ter que jogar e o desequilíbrio técnico vai acontecer. Então, se tivesse pelo menos a paralisação de duas a três rodadas, nós teríamos menos problemas lá na frente. Estamos focando agora em ajudar".

Classificação e jogos Brasileirão

Sobre a relação com a CBF e demais clubes: "Nossa solicitação formal à CBF foi que pelo menos a gente não jogasse essas rodas, e a CBF nos atendeu, a gente não pode reclamar. Não sabíamos até que ponto ia acontecer todo esse problema, à medida que foi piorando, nós fomos fazendo novas soliticações à CBF. Obviamente, a paralisação do campeonato nos ajudaria, porque nós vamos ter um problema técnico lá na frente. Em relação aos clubes, nós sentimos apoio dentro do nosso grupo da Série A, porém é claro que alguns presidentes pensaram um pouco mais em si e outros entenderam a situação do Rio Grande do Sul. Nós sabemos que estamos fora do eixo, talvez nossa forma de mostrar o que está acontecendo aqui não seja tão grande, mas é uma situação catastrófica no Rio Grande do Sul inteiro".

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 17h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 17h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 17h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (17h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (17h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

09h - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro, Danilo Lavieri debatem os principais temas da semana.

11h - De Primeira - Domitila Becker, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

18h - Fim de Papo - Marília Ruiz, Renato Maurício Prado e convidados debatem os principais temas do dia no futebol.