Estêvão fica mais próximo do Chelsea após empresário abrir guerra com Barça

Estêvão jogará Super Mundial no Palmeiras

Danilo Lavieri, colunista do UOL, informou que o plano do Palmeiras é vender Estêvão ao Chelsea e ainda ficar com o jogador para o Mundial de 2025. No mundo ideal do clube, o jogador ficaria até o fim do ano que vem.

O que eu ouvi é: Pode cravar que ele fica até o Mundial. No nosso plano ideal, ele fica até dezembro de 2025.

Lázaro merece ser titular do Palmeiras?

Outro assunto da live foi o meia-atacante Lázaro. O jogador atuou nos últimos sete jogos do Alviverde e marcou dois gols e duas assistências. Desde que foi contratado, ele agrada a comissão técnica de Abel Ferreira pela sua qualidade e versatilidade em campo.