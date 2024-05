Conmebol anuncia novos adiamentos de jogos de Grêmio e Internacional

A Conmebol já havia tomado providências em relação à quarta rodada dos torneios continentais, que acontece nesta semana. Os compromissos de Grêmio contra Huachipato e Internacional contra Real Tomayapo não ocorrerão nas datas previstas.

A entidade promete anunciar novas datas para os jogos "em breve".

A medida se dá por conta dos alagamentos no Rio Grande do Sul. Segundo a Defesa Civil, 90 pessoas morreram, 111 estão desaparecidas e 291 feridas, até o momento, em razão das fortes chuvas. Clubes do estado, como Grêmio e Internacional, estão impossibilitados de treinar e disputar partidas.

Nos solidarizamos com todo o estado do Rio Grande do Sul manifestando nosso apoio em relação à situação que estão atravessando comunicado oficial da Conmebol

Os compromissos de clubes gaúchos também estão suspensos a nível nacional. A CBF anunciou nesta terça o adiamento de todos os compromissos envolvendo equipes do estado até 27 de maio, período que compreende três rodadas do Campeonato Brasileiro.