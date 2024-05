São Paulo x Águia de Marabá: veja informações e prováveis escalações do jogo pela Copa do Brasil

Caso escolha não utilizar os titulares, eles voltarão a campo contra o Talleres, no dia 29 de maio, pela última rodada da Libertadores, no Morumbis. Se isso acontecesse, o time com a força máxima ficaria duas semanas sem uma partida oficial.

O São Paulo, portanto, deve ir com a escalação considerada ideal. Zubeldía, contudo, deve seguir sem contar com Rafinha (fratura na fíbula esquerda), Pablo Maia (cirurgia para reinserção do tendão conjunto do semitendíneo e bíceps femoral da coxa esquerda), Wellington Rato (lesão de sindesmose no tornozelo esquerdo) e Calleri (lesão na panturrilha direita).

Em busca de fazer história, o Águia de Marabá terá que encerrar a sequência de mais de dois meses sem vencer. O último triunfo da equipe paraense aconteceu em 17 de março, quando bateu o Caeté, pelas quartas de final do Parazão, por 2 a 0. No período, o time disputou sete jogos, somando três empates e quatro derrotas.

No caso de empate no placar agregado, a vaga para as oitavas de finais será definida nos pênaltis. Para avançar diretamente, o São Paulo pode até perder por um gol de diferença, ao passo que os visitantes precisam triunfar por três ou mais tentos de diferença.

FICHA TÉCNICA



SÃO PAULO X ÁGUIA DE MARABÁ