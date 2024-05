Botafogo-SP x Palmeiras: veja informações e prováveis escalações do jogo da 3ª fase da Copa do Brasil

O Palmeiras entra em campo nesta quinta-feira para jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil contra o Botafogo-SP. A bola rola às 19 horas (de Brasília), no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP).

Com a vitória por 2 a 1 no jogo de ida, o Verdão tem a vantagem de se classificar com apenas um empate. Rony e Estêvão anotaram os gols da equipe alviverde no Allianz Parque, enquanto Patrick marcou para o time adversário.

O técnico Abel Ferreira pode contar com a volta de Aníbal Moreno. O argentino desfalcou a equipe nos dois últimos compromissos devido a um trauma no olho direito. Recuperado, pode retornar ao time. O atacante Endrick, que teve um edema na coxa no jogo da Libertadores, também está à disposição do treinador.