Matéria do UOL sobre oferta do Chelsea para Estêvão mexe com Palmeiras

É praticamente a multa rescisória do Estêvão no Palmeiras. Ele acabou de fazer 17 anos, na próxima janela do meio do ano, que é a principal da Europa, daqui a um ano, ele já vai ter 18, já poderia se transferir, então o Palmeiras teria mais um aninho de Estêvão.

Na avaliação de Hernan, é difícil que Estêvão permaneça no Palmeiras depois de completar a maioridade. Após o atacante marcar o gol da vitória na Copa do Brasil, Abel Ferreira fez um apelo pela permanência do jogador até 2027.

O Chelsea agora prepara essa oferta, o Barcelona sempre consultou, outros clubes, como por exemplo PSG, são loucos para contratar o Estêvão, é uma questão do Palmeiras decidir. É muito difícil imaginar que o Estêvão fique no Palmeiras depois dos 18 anos, porque como disse o Abel, é um miúdo muito diferente, é um jogador sensacional, que já há pelo menos 3, 4 anos desperta o interesse de clubes gigantes da Europa. Essa oferta que vai chegar, que está chegando do Chelsea, é para você pensar muito, porque são praticamente os mesmos números, um pouquinho a menos, da venda do Endrick. André Hernan

