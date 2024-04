Renato Augusto desabafa sobre saída do Corinthians: 'não tive despedida'

"É difícil até falar um pouco porque é uma vida aqui dentro. Não tive uma despedida, de poder me despedir mesmo do torcedor. E receber o carinho desde quando eu cheguei para aquecer até a hora que acabou o jogo mostra que o que eu fiz nesses anos ficou marcado para o torcedor, ficou marcado pra mim"

Renato ainda disse que ficou emocionado ao ouvir o estádio todo o aplaudindo.

A saída

O Corinthians anunciou a saída de Renato Augusto em dezembro do ano passado junto com outros nomes que estavam há um bom tempo no clube.

Além dele, Gil e Giuliano também deixaram o Alvinegro. Na época, o trio não foi procurado para renovar o contrato válido até 31 de dezembro.

As saídas tiveram a ver com a ideia de reformular o elenco do Timão. Gil (36), Giuliano (33) e Renato Augusto (35) oscilaram ao longo da temporada.