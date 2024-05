Águia faz golaço, mas São Paulo reage e vira com Juan; assista aos gols

Águia e São Paulo fizeram um 1° tempo bastante agitado no Mangueirão, em Belém. O jogo é válido pela ida da terceira fase da Copa do Brasil e está em andamento (veja os gols abaixo).

O time paraense abriu o placar mesmo com um jogador a menos aos 34 minutos: após a zaga do Tricolor afastar um cruzamento, o lateral Wender chutou com muita categoria de fora da área e estufou as redes de Jandrei: 1 a 0.

A reação paulista foi rápida, e o empate veio dois minutos depois: Galoppo cruzou para a área e Juan, escalado na função de Calleri, não perdoou: 1 a 1.