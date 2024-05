Clubes brasileiros homenageiam Ayrton Senna: 'ídolo de todos'

Os clubes brasileiros deixaram a rivalidade em segundo plano e homenagearam o tricampeão mundial de Fórmula 1 Ayrton Senna. Esta quarta-feira (1º) marca 30 anos da morte do piloto e torcedor do Corinthians.

O que aconteceu

O Corinthians apontou Senna como um dos maiores ídolos do Brasil e afirmou que "a manhã do dia 1º de maio de 1994 será para sempre uma das mais tristes da história do esporte mundial". Senna morreu após acidente no GP de San Marino, em Ímola (ITA).