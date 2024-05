Corinthians anuncia abertura da venda dos ingressos para jogo contra o Botafogo pelo Brasileirão

A partir das 17h, os que tiverem acima de 40 pontos poderão adquirir as entradas. Posteriormente, às 19h, abre para os superiores a 20 e, às 20h, para os demais sócios.

Na quinta-feira, às 11h, ocorrerá a abertura do público geral. Os planos do Membro Minha Vida terão descontos de 25% a 65%, os do Minha História, 35%, e os do Meu Amor, 25%.

O confronto contra o Botafogo está marcado para acontecer às 16h (de Brasília) desse domingo. Com cinco pontos, o Corinthians está em 16º lugar, com a mesma pontuação do Fluminense, primeiro clube dentro da zona de rebaixamento.

Confira os valores dos ingressos:

NORTE - R$ 50,00



SUL - R$ 80,00