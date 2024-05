Algoz do Corinthians no salão ganha chance para jogar no campo do Palmeiras

Odara Friche, 16 anos, joia do salão do Palmeiras, ganhou uma chance para jogar no time sub-17 de campo.

O que aconteceu

Odara se apresentará hoje ao time sub-17 do Palmeiras. Ele iniciará um processo de transição e será avaliado neste período. Caso se destaque, o jovem poderá negociar um contrato profissional com o Alviverde e o valor de uma multa rescisória.

O camisa 10 do time de salão de sua categoria ganhou destaque no último fim de semana após marcar três gols contra o Corinthians na final do Metropolitano A1 sub-18 no último sábado (27). A partida foi encerrada com 5 a 2 para o Alviverde quando uma discussão entre os jogadores resultou em uma briga com invasão de torcedores identificados com uniformes da organizada Gaviões da Fiel na quadra do ginásio Presidente Ciro II, na Penha, zona leste de São Paulo.