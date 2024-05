CBF adia Inter x Juventude após temporal deixar mortos no RS

O Juventude não conseguiu se deslocar até Porto Alegre. A delegação estava a caminho, mas precisou retornar a Caxias do Sul por causa de uma queda de barreira entre Boa Vista do Sul e Teutônia na RS-452.

Classificação e jogos Copa do Brasil

O que a CBF disse

Em virtude das condições climáticas adversas no Rio Grande do Sul, a CBF transfere o confronto entre Internacional e Juventude, no Beira-Rio, marcado para a noite desta quarta-feira (1), pela Copa Betano do Brasil, para o dia 10 de maio.

As intensas chuvas, com um índice pluviométrico de 300mm, tornaram inviável a realização do evento esportivo por motivo de força maior.

A decisão tomada em consonância com o apelo do governador visa prioritariamente resguardar a segurança e a integridade física de todos os envolvidos no espetáculo esportivo, incluindo jogadores, comissão técnica, árbitros, torcedores e demais profissionais.

A CBF, em sua condição de zeladora do futebol nacional, reitera seu compromisso com o bem-estar dos participantes e agradece a compreensão de todos os aficionados pelo esporte.