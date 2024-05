Antero Greco falou sobre profissão: 'a gente dá notícia, mas mostra emoção'

Por fim, Antero Greco dá um depoimento sobre o desafio de noticiar mortes no jornalismo.

Já aprendi a não ter vergonha de esconder [a emoção ao vivo]. De ficar assim, com os olhos [emocionados] mesmo. Se eu posso rir, por que eu não posso chorar? Se eu tô sendo espontâneo na brincadeira, por que eu não posso ser no momento que talvez quem tá do lado de lá também tá sentindo o mesmo que a gente? Só humaniza, então também é uma experiência bacana. A gente dá a notícia, faz o trabalho, mas também mostra a emoção.

Antero Greco, para o UOL