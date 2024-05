Record e RedeTV lamentam morte de Silvio Luiz: 'figura icônica'

O que aconteceu

As emissoras destacaram a longeva carreira de Silvio Luiz. Além de narrador, Silvio Luiz também foi ator de teleteatro e telenovelas.

Silvio foi um dos primeiros funcionários da TV Record Canal 7, em São Paulo. Ele chegou à emissora 18 dias após a inauguração, em 1953.

A RedeTV destacou o "espírito de garoto" de Silvio Luiz, que esteve na emissora nos últimos 15 anos: "Pelos corredores da emissora, o experiente Silvio Luiz sempre trabalhou com 'espírito de garoto', ecoando sua paixão pela profissão. Há três anos, seu encontro com o público acontecia todas as semanas no bloco de esportes do RedeTV News".

O que disse a Record