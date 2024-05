Antero Greco acumula momentos '5ª série' na ESPN; assista e se divirta

Antero Greco colecionou momentos marcantes e divertidos durante seus 30 anos de ESPN. O jornalista esportivo morreu nesta quinta-feira (16), aos 69 anos, em decorrência de um tumor cerebral.

Junto de Paulo Soares, o Amigão, ele protagonizou diversas cenas de risadas contagiantes que afloraram o "humor de 5ª série" na bancada do SportsCenter. O UOL separou quatro delas.

Milton Caraglio

O nome de um jogador argentino sondado pelo São Paulo em 2016 virou motivo de crise de riso generalizada na bancada do programa. Tratava-se do atacante Milton Caraglio, que chamou a atenção com seu nome por motivos óbvios.