'Ninguém melhor que o Flu do Diniz para recuperar o Corinthians', diz Casão

O colunista Walter Casagrande analisou no Fim de Papo que o Fluminense de Fernando Diniz foi o adversário ideal para o Corinthians conseguir sua primeira vitória no Brasileirão. Para Casão, a previsibilidade do atual campeão da América contribuiu para o placar de 3 a 0.

'Qualquer outro time, o Corinthians ia sofrer mais': "Não tinha outra equipe neste momento mais adequada para a recuperação do Corinthians do que o Fluminense do Fernando Diniz, não tinha. Qualquer outro time que fosse lá com um esquema mais simples, postado, o Corinthians ia sofrer mais, poderia até ganhar a partida, mas ia sofrer muito mais".

Time previsível, esquema único e alterações marcadas: "Por que eu acho o mais adequado? O Fluminense é um time previsível, totalmente previsível. O Diniz tem um esquema único de jogar, não tem variação de jogo nenhuma. Terceiro, as substituições são sempre as mesmas: sai o Felipe Melo, traz o André para a zaga, coloca um atacante; tira o lateral direito, puxa o Marquinhos e coloca alguém no meio. Essas duas substituições são as mesmas todos os jogos".