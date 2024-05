Palmeiras desembarca no Uruguai para jogo contra o Liverpool pela Libertadores

Por outro lado, o Alviverde segue com as baixas dos atacantes Bruno Rodrigues e Dudu, que se recuperam de cirurgias no joelho direito.

O Palmeiras tem sete pontos e ocupa a liderança do Grupo F. Até o momento, a equipe somou vitórias contra o Liverpool-URU, no Allianz Parque, e contra o Independiente del Valle-EQU, no Equador, além de um empate diante do San Lorenzo, na Argentina.