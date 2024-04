Uefa não pune Atlético de Madri por gritos racistas contra Vinicius Jr

Torcedores do Barcelona também entoaram gritos contra Vini Jr em partida da Champions. Antes de a bola rolar, alguns blaugranas cantaram "Morra, Vinicius" próximos do Estádio Olímpico de Montjuic, antes de jogo contra o PSG pelas quartas de final.

A Uefa não toma medidas em casos do tipo por entender que está "fora do escopo" de sua atuação. Em posicionamento enviado à coluna do Rodrigo Mattos no mês de março, após o caso em Atlético x Inter, a confederação manifestou acreditar que "as autoridades vão agir firmemente para lidar com tal comportamento", e diz condenar veementemente "todas as formas de racismo".