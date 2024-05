CBF adia jogos envolvendo time gaúchos até o dia 27 de maio

Em razão do estado de calamidade pública no Rio Grande do Sul, causado pelas fortes chuvas que atingiram o estado, a CBF anunciou, nesta terça-feira, o adiamento de todos os jogos envolvendo times gaúchos, em todas as divisões do futebol brasileiro, até o dia 27 de maio.

"Diante do atual cenário, tendo recebido na noite de 06 de maio de 2024 o ofício no. 57/2024, oriundo da Federação Gaúcha de Futebol (FGF), que encaminhou e endossou o pleito dos seus clubes filiados, a CBF informa que ficam adiadas todas as partidas envolvendo equipes do Rio Grande de Sul nas competições nacionais, como mandante ou visitante, previstas até o dia 27 de maio de 2024", escreveu a entidade em comunicado oficial.

As partidas adiadas ainda não têm novas datas definidas para serem disputadas.