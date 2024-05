Rubão divulga nota a presidente do Conselho Deliberativo sobre Fiel Torcedor

O ex-diretor de futebol do Corinthians, Rubens Gomes, divulgou nesta terça-feira uma nota a Romeu Tuma Júnior, presidente do Conselho Deliberativo do clube. A pauta do documento é a falta de transparência do clube com a compra de ingressos na plataforma do Fiel Torcedor.

Na nota divulgada, Rubão cobra explicações a respeito da falta de ingressos e de preços populares na plataforma.

Após a saída da diretoria de futebol do presidente Augusto Melo, Rubão retomou o seu posto como conselheiro vitalício do Corinthians. Depois de publicar a nota, ele explicou a razão da divulgação do documento nas redes sociais.