Marcelo Teixeira coloca estruturas do Santos à disposição de equipes gaúchas

O presidente Marcelo Teixeira, após conversa com Reinaldo Carneio Bastos, presidente da FPF (Federação Paulista de Futebol), nesta terça-feira (7), colocou as estruturas do Santos à disposição dos times gaúchos que sofrem com as fortes chuvas no Rio Grande do Sul.

"Em conversa com o presidente da Federação Paulista de Futebol, Reinaldo Carneiro Bastos, o presidente do Santos FC, Marcelo Teixeira, colocou há pouco a Vila Belmiro e as demais estruturas do Clube à disposição das equipes do Rio Grande do Sul, se solidarizando em nome do Santos FC e reafirmando apoio incondicional", informou o perfil oficial do Santos na rede social X.

Com isso, a Vila Belmiro e o CT Rei Pelé poderão ser utilizados por equipes gaúchas nos próximos dias. As fortes chuvas têm prejudicado, além de toda a população gaúcha, as estruturas de clubes como Grêmio e Internacional. A Arena do Grêmio e o Beira-Rio, por exemplo, foram tomados pelas enchentes.