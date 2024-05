Bruno Rodrigues e Dudu treinam em tempo integral, e Palmeiras se reapresenta com foco na Libertadores

Preservado no jogo contra o Cuiabá, o meio-campista Raphael Veiga também treinou normalmente e deve ficar à disposição da equipe para o duelo no Uruguai.

Nesta quinta-feira, o Alviverde enfrenta o Liverpool-URU, às 19 horas (de Brasília), no Estádio Centenário, em Montevidéu, pela quarta rodada da fase de grupos da competição. O Maior Campeão do Brasil é o líder do Grupo F com sete pontos, decorrentes de duas vitórias e um empate.

