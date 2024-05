Com time reserva, Santos goleia Portuguesa Santista em jogo treino

A partida foi dividida em dois tempos de 30 minutos. Aos 16 da etapa inicial, Patrick aproveitou rebote na grande área e abriu o marcador. Nove minutos depois, foi a vez de Rodrigo Ferreira balançar as redes. O lateral recebeu lançamento de Serginho e tocou na saída do goleiro.

O Santos chegou ao terceiro gol aos nove minutos do segundo tempo. Cazares foi derrubado na área e o árbitro assinalou pênalti. Na cobrança, Weslley acertou o cantinho e anotou seu primeiro tento no jogo. O atacante voltou a balançar as redes aos 21, quando aproveitou passe de Cazares para marcar o quarto do Peixe.

Dois minutos depois, Nonato saiu cara a cara com o goleiro e bateu no canto para anotar o quinto. A Portuguesa Santista marcou o gol de honra no fim e deu números finais ao duelo.

O Santos segue a preparação para enfrentar o Amazonas, no próximo sábado, em Manaus, pela quarta rodada da Série B. O Peixe lidera a competição com nove pontos.