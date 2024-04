Marta confirma aposentadoria da seleção brasileira: 'Será meu último ano'

Marta se despediu e confirmou sua aposentadoria da seleção brasileira feminina ao final de 2024.

O que ela disse

Se eu for para a Olimpíada, vou curtir cada momento, porque, independentemente de ir para Olimpíada ou não, este é meu último ano com a seleção. Não tem mais Marta a partir de 2025 na seleção como atleta, não tem. Marta, em entrevista à CNN Esportes S/A

O que aconteceu

Este será o último ano de Marta com a camisa da seleção brasileira. A jogadora seis vezes melhor do mundo disse que está tranquila com a decisão.