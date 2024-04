Shevchenko assume federação e institui detector de mentiras para árbitros

Andriy Shevchenko, ex-atacante e ídolo do futebol ucraniano, adotou medidas controversas ao assumir a federação de futebol de seu país em janeiro deste ano.

O que aconteceu

Shevchenko instituiu o uso de detector de mentiras nos árbitros para combater corrupção e manipulação de jogos. Árbitros reprovados no teste não poderão mais apitar jogos na Ucrânia.