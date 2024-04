De la Cruz 'vira' Zico para colegas de Fla e soma ponto em briga no time

A bola saiu dos pés de De la Cruz, passou pela barreira e morreu no ângulo direito do goleiro do Atlético-GO. O primeiro gol com a camisa do Flamengo fez o uruguaio virar "Zico" para os companheiros, e o fez ganhar ainda mais pontos com a comissão técnica.

"À la Zico"

O gol de De la Cruz que abriu o placar na vitória por 2 a 1 sobre o Dragão rendeu brincadeiras no elenco. Ele foi chamado de Zico e ouviu que "colocou a bola com a mão".

O próprio Galinho carimbou o gol. Maior ídolo do Flamengo foi às redes sociais e publicou vídeos. Em um, feito pelo próprio clube, colocou a legenda "À la Zico", e outro mostrava o gol do uruguaio em comparação aos do ex-camisa 10.